Подтверждено 59 новых случаев коронавируса на Среднем Урале

В Свердловской области подтверждено 59 новых случаев коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперативном штабе, санитарные врачи подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Асбеста, Ачитского района, Богдановича, Дегтярска, Заречного, Красноуфимска, Полевского, Серова, Сысерти, Тавды.

Среди заболевших также – 7 жителей других регионов России – представителей организованной группы людей, которые прибыли на Средний Урал с задокументированными отрицательными анализами на вирус, были изолированы в одном из санаториев региона, где по прибытии у них были взяты дополнительные тесты на Covid-19.

Всего, таким образом, в Свердловской области зарегистрировано 454 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние 17 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Выписано еще 9 человек – уральские врачи вылечили в общей сложности 97 пациентов.



Екатеринбург, Евгения Вирачева



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