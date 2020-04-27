российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 апреля 2020, 11:31 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Подтверждено 59 новых случаев коронавируса на Среднем Урале

В Свердловской области подтверждено 59 новых случаев коронавируса.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперативном штабе, санитарные врачи подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Асбеста, Ачитского района, Богдановича, Дегтярска, Заречного, Красноуфимска, Полевского, Серова, Сысерти, Тавды.

Среди заболевших также – 7 жителей других регионов России – представителей организованной группы людей, которые прибыли на Средний Урал с задокументированными отрицательными анализами на вирус, были изолированы в одном из санаториев региона, где по прибытии у них были взяты дополнительные тесты на Covid-19.

Всего, таким образом, в Свердловской области зарегистрировано 454 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние 17 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Выписано еще 9 человек – уральские врачи вылечили в общей сложности 97 пациентов.


Екатеринбург, Евгения Вирачева


Екатеринбург. Другие новости 27.04.20

Вопрос о новом судье свердловского уставного суда все еще открыт. / В НИИ ОММ удивились решению правительства о перепрофилировании коек. / В Екатеринбурге начался ремонт крупной тепломагистрали, но горячую воду отключать не будут. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Советник Трампа предрек безработицу уровня времен Великой депрессии

Проверка показала: в больницах Свердловской области не хватает аппаратов ИВЛ, бронхоскопов, лекарств и простых бахил

В Сербии заразился коронавирусом глава Крушевацкой епархии

«Каждому потом придется много-много работать», – в Кремле спрогнозировали спад пандемии

Великобритания готовится ослабить карантинные меры

В НИИ ОММ удивились решению правительства о перепрофилировании коек

Врач объяснил рост числа молодых россиян с тяжелой формой Covid-19

Свердловская и Челябинская области стали лидерами в УрФО по внутрибольничным очагам Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,