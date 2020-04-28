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Вторник, 28 апреля 2020, 12:05 мск

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За сутки в Свердловской области прибавилось 85 зараженных коронавирусом

За последние сутки в Свердловской области выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе. Болеют жители Екатеринбурга, Полевского, Камышлова, Тугулыма, Красноуфимска, Первоуральска. «Таким образом, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции», – сообщили в оперштабе.

Из тех, кто проходит лечение сейчас, в тяжелом состоянии находятся 19 человек, 54 пациента – в состоянии средней тяжести. За прошлые сутки из больниц выписаны 11 человек, кому ранее ставили диагноз коронавирус. Всего свердловские врачи вылечили 108 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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