Число новых подтвержденных случаев Covid-19 на Среднем Урале снизилось

За последние сутки в Свердловской области подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном оперативном штабе, заболели жители Екатеринбурга, Асбеста, Алапаевска, Белоярского городского округа, Березовского, Верхнего Дуброво, Ирбита, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Камышлова, Первоуральска, Пышминского городского округа. Среди заболевших – 7 жителей других регионов России.

Всего на территории Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 703 случая новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 18 больных как тяжелое, 54 – как средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Выписано еще 10 человек – врачи помогли вылечиться уже 125 пациентам.

Напомним, вчера в регионе было подтверждено 90 новых случаев, позавчера – 85.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.20

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