Фонд святой Екатерины продолжает раздачу гуманитарных наборов многодетным

Фонд святой Екатерины продолжает реализацию масштабного гуманитарного проекта, стартовавшего 18 апреля на территории Свердловской области, в рамках которого около 40 тысяч многодетных малоимущих семей получат продуктовые наборы. На этой неделе помощь от фонда доставлена в Нижний Тагил, Кировград, Невьянск, Нижнюю Туру, Каменск-Уральский, Алапаевск и другие города региона. Всего в процессе доставки находится свыше 15 тысяч продуктовых наборов.

«В ситуации, в которой из-за пандемии оказались многие жители региона, акция Фонда святой Екатерины очень своевременна, и мы очень благодарны и фонду и его учредителям за заботу о многодетных малоимущих семьях», – сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Все вопросы, связанные с формированием наборов, взяла на себя компания «Сима-ленд». Для этого специалисты организовали конвейер, позволяющий готовить к отгрузке 250 коробок в час. «На сегодняшний день процесс доставки продуктовых наборов отлажен, и здесь, конечно же, хотелось бы сказать слова благодарности министерству социальной политики за предельно четкую, слаженную и эффективную работу», – заявил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, решение о реализации проекта по обеспечению нуждающихся продуктовыми наборами было принято в связи с тем, что в Фонд святой Екатерины стали поступать обращения от граждан и социальных организаций с просьбой оказать помощь людям, оставшимся без средств к существованию из-за пандемии коронавируса.

Финансирование взяли на себя учредители фонда – гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

В составе продуктовых наборов рис, греча, мука, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, чай, сладости. Продукты имеют длительный срок хранения. В многодетные малоимущие семьи их доставляют волонтеры ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» и социальные работники.

Екатеринбург, Елена Сычева

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