российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 апреля 2020, 11:24 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Фонд святой Екатерины продолжает раздачу гуманитарных наборов многодетным

Фонд святой Екатерины продолжает реализацию масштабного гуманитарного проекта, стартовавшего 18 апреля на территории Свердловской области, в рамках которого около 40 тысяч многодетных малоимущих семей получат продуктовые наборы. На этой неделе помощь от фонда доставлена в Нижний Тагил, Кировград, Невьянск, Нижнюю Туру, Каменск-Уральский, Алапаевск и другие города региона. Всего в процессе доставки находится свыше 15 тысяч продуктовых наборов.

«В ситуации, в которой из-за пандемии оказались многие жители региона, акция Фонда святой Екатерины очень своевременна, и мы очень благодарны и фонду и его учредителям за заботу о многодетных малоимущих семьях», – сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Все вопросы, связанные с формированием наборов, взяла на себя компания «Сима-ленд». Для этого специалисты организовали конвейер, позволяющий готовить к отгрузке 250 коробок в час. «На сегодняшний день процесс доставки продуктовых наборов отлажен, и здесь, конечно же, хотелось бы сказать слова благодарности министерству социальной политики за предельно четкую, слаженную и эффективную работу», – заявил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, решение о реализации проекта по обеспечению нуждающихся продуктовыми наборами было принято в связи с тем, что в Фонд святой Екатерины стали поступать обращения от граждан и социальных организаций с просьбой оказать помощь людям, оставшимся без средств к существованию из-за пандемии коронавируса.

Финансирование взяли на себя учредители фонда – гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

В составе продуктовых наборов рис, греча, мука, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, чай, сладости. Продукты имеют длительный срок хранения. В многодетные малоимущие семьи их доставляют волонтеры ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» и социальные работники.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.20

Загородные лагеря могут сделать закрытыми: сотрудников не будут выпускать, а родителей – впускать. / Число новых подтвержденных случаев Covid-19 на Среднем Урале снизилось. / Начальник управления культуры в самоизоляции танцует «Калинку» перед зеркалом (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Число зараженных коронавирусом в Москве приближается к 55 тысячам

Число новых подтвержденных случаев Covid-19 на Среднем Урале снизилось

Власти шведского Лунда решили распугивать горожан помётом

Эксперты о планах по спасению российской экономики: «Придется отменять выходные и праздники»

Показатели промышленности могут упасть ниже уровня 2008 года

Глава Минздрава РФ заявил о коварстве Covid-19

Эксперт назвал регион России с лучшей ситуацией по коронавирусу

Главный дипломат Европы дал оценку вероятности распада ЕС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,