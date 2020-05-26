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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Вторник, 26 мая 2020, 16:40 мск

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Путин наградил Высокинского грамотой за «трудовые успехи»

Президент Владимир Путин наградил главу Екатеринбурга Александра Высокинского грамотой «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Теперь мэр может бесплатно ездить на общественном транспорте, уходить в отпуск без учета графика, платить за ЖКХ с 50% скидкой. Кроме того, он получит освобождение от транспортного, земельного налога и налога на собственность и сможет бесплатно поставить зубные протезы при условии оплаты материала. Аналогичную награду ранее получила вице-мэр по связям с общественностью Екатерина Куземка.

Высокинский стал главой Екатеринбурга в 2018 году, причем его избирали не горожане на выборах, а депутаты гордумы. Свою деятельность в качестве градоначальника он начал с того, что решил поднять зарплаты себе и муниципальным чиновникам, затея закончилась грандиозным скандалом. Потом он объявил войну ларькам – она не закончилась до сих пор. А весной в Екатеринбурге случился прогремевший на всю страну протест против строительства храма в сквере. Высокинский был чуть ли не единственным высокопоставленным чиновником, который вышел к толпе. Правда, случилось это уже на четвертый день противостояний, когда «храмовый» конфликт в Екатеринбурге прокомментировал президент Путин. Разговор с протестующими получился сложным – мэра никто не хотел слушать, люди скандировали «В отставку!» и требовали референдум. Вместо референдума провели опрос, обсуждение деталей которого заняло не один месяц.

После мэра ждало новое испытание – с лета и практически до конца декабря на двух центральных улицах и сквере за Оперным театром перекладывали плитку, затянувшиеся раскопки вызывали негодование горожан – сейчас ее снова перекладывают. Осенью Высокинского «порадовали» депутаты, которые отказывались принимать бюджет города.

Сейчас же в Екатеринбурге 2720 случаев коронавируса, не работают торговые центры, многие компании сферы услуг и нужно решать, что делать с дефицитом бюджета.

Екатеринбург, Елена Иванова

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