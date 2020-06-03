Проведение в Свердловской области электронного голосования пока под вопросом

В Свердловской области голосование по поправкам в Конституцию будет проходить на избирательных участках, на дому и вне помещений. А вот по дистанционному электронному голосованию решения еще нет, и будет ли оно – неизвестно.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, ЦИК может предусмотреть для региона возможность электронного голосования только в том случае, если с соответствующей инициативой обратится губернатор. «Порядок проведения такого голосования, а также перечень субъектов Российской Федерации, где проводится такое голосование, устанавливаются ЦИК России. Для подготовки и проведения дистанционного электронного голосования решением ЦИК России может быть сформирована специальная территориальная комиссия», – пояснили в ИКСО.

В департаменте информполитики обещали уточнить, планирует ли губернатор Евгений Куйвашев обратиться в ЦИК по этому вопросу.

Добавим, на следующей неделе областное заксобрание примет поправки в областной избирательный кодекс. Депутаты приведут его в соответствие с федеральным, для чего, в частности, необходимо прописать там нормы дистанционного электронного голосования.

Напомним, вчера председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что правом на электронное голосование смогут воспользоваться только три региона России, которые будут наиболее подготовлены к цифровизации. Заявки от субъектов ЦИК еще принимает.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.06.20

Обгоревший памятник «Фабрика-кухня» может остаться без средств на капремонт. / И снова рекорд: в Свердловской области больше 350 случаев коронавируса за сутки. / Мэрия Екатеринбурга сократила финансирование газет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»