Член облизбиркома выступил против голосования на предприятиях: «Времянки не нужны!»

Руководство Верхнетагильской ГРЭС обратилось в избирательную комиссию Свердловской области с просьбой создать на территории электростанции временный избирательный участок для голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не все члены ИКСО поддержали эту инициативу. Например, Владимир Попов сегодня на совещании избиркома заявил, что ему это напоминает советское время, когда голосовали целыми трудовыми коллективами. «Там семь дней отведено на голосование, достаточно, чтобы выразить свою волю. Они что там, совсем без выходных работают? Я считаю неправильным создавать эти времянки», – сказал член избиркома от «Парнаса».

На что председатель ИКСО Владимир Русинов ответил, что этот временный участок будет последним. По его словам, с подобным же ходатайством обращались несколько предприятий непрерывного цикла, но потом передумали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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