В Свердловской области 298 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 298 случаев заражения коронавирусом, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19.

Сегодня фиксируется снижение по сравнению со вчерашним днем – накануне власти сообщили о 357 новых зараженных. Однако сегодняшние цифры могут быть ниже и из-за того, что несколько дней назад было проведено меньше тестов, соответственно, число выявленных случаев меньше. Всего с момента начала распространения инфекции в Свердловской области заразились 6 679 человек.

За последние сутки коронавирус унес еще две жизни. Таким образом, общее число жертв в регионе составило 35 человек. Выздоровели за сутки 147 человек, а всего – 2 827.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.20

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