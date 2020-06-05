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Пятница, 5 июня 2020, 11:50 мск

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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет без видеонаблюдения

Голосование по поправкам в Конституцию в Свердловской области пройдет без видеонаблюдения на участках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель избиркома Свердловской области Владимир Русинов. По его словам, сначала, когда избирком начал готовиться к голосованию, он планировал видеонаблюдение, по крайней мере, в Екатеринбурге. «Уже был подготовлен контракт с Ростелекомом, но ситуация с коронавирусом, рекомендации Роспотребнадзора, внесли коррективы. Наверное, будем от этого отказываться. Голосование будет идти шесть дней, плюс в придомовых территориях, понятно, что мы везде не дотянемся. Если наблюдать только 1 июля – это будет уже не то количество», – рассказал Русинов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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