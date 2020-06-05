Плановые приемы в поликлиниках Екатеринбурга по-прежнему не возобновили

Поликлиники Екатеринбурга все еще не возобновили плановый прием. Постепенно начинают принимать пациентов с хроническими заболеваниями, помощь которым также была приостановлена. О полноценной работе речи пока не идет.

Напомним, в начале текущей недели президент России Владимир Путин дал поручение Министерству здравоохранения России возобновить оказание плановой помощи во всех больницах к 20 июня. На работу больниц в Свердловской области это распоряжение пока никак не сказалось. В оперштабе по противодействию распространению коронавируса сообщили, что и ранее медицинскую помощь начали восстанавливать – поэтапно и только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация с Covid-19 позволяет.

«Проводится вакцинация взрослых и детей, оказание плановой стоматологической помощи. Обязательным условием возобновления деятельности является разрешение Роспотребнадзора. Поэтому такая работа и дальше будет продолжаться во взаимодействии с ведомством», – отметили в оперштабе.

В Екатеринбурге поликлиники пока не планируют возобновлять плановые приемы для всех.

«Новый День» обзвонил несколько городских больниц и в колл-центрах сообщали разное. Так, в ЦГБ № 2 операторы сообщили, что плановые приемы пока не ведутся, «до снятия карантина». В ЦГБ № 7 рассказали, что прием продолжают вести узкие специалисты, а к терапевту попасть сложнее, потому что участковых врачей часто вызывают на работу с больными коронавирусом и их просто может не оказаться на месте в назначенное время. В городском перинатальном центре рассказали, что плановый прием беременных не прекращался, а вот записаться на прием тем, кому нужно сдать иные анализы, в том числе на выявление рака, пока не получится. Хотя администратор уточнила, что некоторых врачи приглашают на прием индивидуально, по телефону.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга сообщили, что на этой неделе свой прием начали узкие специалисты. Они принимают не везде и только по предварительной записи, ее может сделать участковый врач, у которого наблюдается больной.

«Специализированную помощь оказывают в зависимости от профиля заболевания в городских больницах № 14, 40, 23, 24 и ООО «Новая больница». Так, прием детей и взрослых с проблемами слуха организован в сурдологическом центре на базе ГКБ № 14. Консультативно-диагностическую помощь в области пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии оказывают в ООО «Новая больница». Пациентам с эндокринологическими, неврологическими, ревматологическими и другими заболеваниями медицинскую помощь оказывают врачи ГКБ № 40», – пояснили в горздраве.

Интервал между пациентами должен быть не менее 30 минут. При входе в поликлинику пациентам проводится термометрия бесконтактными термометрами, используются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальное дистанцирование. Прием пациентов в возрасте старше 60 лет организован в утренние часы – с 8:00 до 12:00.

«Плановая запись на прием к врачам территориальных поликлиник по-прежнему приостановлена. Однако пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализ) и беременным обеспечивается оказание медицинской помощи в полном объеме. Выписка лекарственных препаратов пациентам льготных категорий в возрасте старше 60 лет и лицам, состоящим на диспансерном учете, осуществляется без посещения поликлиники», – сообщили в управлении здравоохранения.

Напомним, с 3 июня в Екатеринбурге возобновились плановые приемы в стоматологиях.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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