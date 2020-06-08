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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Понедельник, 8 июня 2020, 12:19 мск

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Вопрос о работе на плебисците членов избиркомов старше 65 лет еще не решен

В Свердловской области пока окончательно не решен вопрос, будут ли работать на голосовании по поправкам в Конституцию члены участковых избирательных комиссий старше 65 лет.

В областном избиркоме «Новому Дню» сообщили, что таких людей в УИКах немного, буквально единицы. Будут ли они работать – пока неизвестно. «Пока идут обсуждения о возможности привлечения к работе резерва составов УИК. Решений никаких на данный момент не принято», – рассказали в ИК СО.

Напомним, в Свердловской области голосование по поправкам пройдет на 2 531 участке. Кроме того, желающие смогут проголосовать на дому. Областные власти рассчитывают на высокую явку: уже заказано 2 млн 170 тысяч благодарственных писем для избирателей. Отметим, что режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в области все еще действует, как и большинство других ограничительных мер по коронавирусу. Сегодня от губернатора Евгения Куйвашева ждут очередного решения об их продлении либо снятии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

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