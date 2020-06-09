В избиркоме отказались вызывать скорую каждому голосующему с температурой

В избирательной комиссии Свердловской области не будут вызывать скорую помощь каждому, кто придет голосовать и у кого температура тела будет выше 37 градусов. Ранее о таком требовании рассказывала глава ЦИК Элла Памфилова со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

«Бесконтактный температурный контроль на входе на избирательный участок будет обеспечен. Согласно подписанному между ЦИК России и Роспотребнадзором соглашению, в каждой УИК рекомендовано предусмотреть специальное помещение, где участник голосования с повышенной температурой сможет проголосовать. Наша задача – максимально вывести его из контакта с кем бы то ни было в целях безопасности других участников голосования. Включая граждан и членов комиссий. Скорую ему никто вызывать не будет (при температуре 37, которая может быть по разным причинам)», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе избиркома Свердловской области.

В оперштабе региона пока не прокомментировали требования о вызове скорой каждому избирателю с повышенной температурой. В управлении здравоохранения Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что никаких распоряжений по поводу организации медицинской помощи на время голосования не поступало.

Напомним, ранее на специальном мероприятии в ЦИК РФ, где рассказывалось и показывалось, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию РФ, Элла Памфилова сообщила, что всем избирателям с повышенной температурой будут вызывать СМП. «Вызывается скорая помощь, там специальный ящик для голосования. Наблюдатель может видеть в окошечко с безопасного расстояния, что у человека даже в таком состоянии будет возможность проголосовать перед тем, как он уедет на скорой помощи или уйдет домой», – рассказывала Памфилова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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