Коммунисты готовят митинг против поправок в Конституцию

КПРФ планирует митинг в центре Екатеринбурга против поправок в Конституцию. Акция протеста должна состояться 20 июня на площади 1905 года.

Как рассказал «Новому Дню» член партии и депутат заксо Александр Ладыгин, заявка подавалась на 45 человек. Коммунисты предполагают, что митинг им могут не согласовать, потому как массовые мероприятия в регионе все еще запрещены. «Мы как парламентская партия работаем в правовом поле и не выступаем за нарушение закона. Если митинг не согласуют, то мы будем проводить одиночные пикеты, давать разъяснения о нелегитимности поправок другими способами агитации, например, раздавать листовки», – добавил Ладыгин. Если заявку согласуют, то он не исключает, что к ним присоединятся другие левые движения, к примеру, «сторонники Платошкина».

Коммунисты призывают не бойкотировать голосование, а приходить на участки и голосовать против. «Голосование – это законная форма проявить недовольство. А сидеть дома и писать гневные посты в соцсетях – это странно, на наш взгляд», – прокомментировал депутат.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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