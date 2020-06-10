Число деревень без собственных помещений для голосования внезапно выросло в три раза

С 25 по 30 июня члены участковых избиркомов посетят 492 населенных пункта Свердловской области, где нет помещений для голосования, и организуют там сбор голосов 28 140 местных жителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято сегодня на заседании областного избиркома. Обсуждение оказалось неожиданно оживленным. Член избиркома от КПРФ Сергей Голубев задал вопрос, почему на предыдущих выборах – президентских 2018 года и губернаторских 2017 года – число таких населенных пунктов было в три раза меньше. «Что у нас случилось, что 50 теризибркомов вдруг обнаружили у себя такие населенные пункты?» – спросил он.

Секретарь комиссии Игорь Буртов пояснил, что число таких населенных пунктов не изменилось, изменились возможности избиркома и органов местного самоуправления. «Раньше местные власти в день выборов пускали дополнительные автобусные маршруты, чтобы жители этих населенных пунктов могли добраться туда, где есть помещение для голосования, а теперь появилась возможность, чтобы члены участковых избирательных комиссий сами до них добрались», – пояснил Буртов.

Член избиркома от «Парнаса» Владимир Попов отметил, что это звучит не очень убедительно: «Как будто выборы президента или какие-то другие выборы менее значимы». По его словам, выезд членов избиркомов в эти территории и проведение там голосования до 1 июля повышает возможность манипуляции, а раз такие вещи возможны, то их надо избегать.

Заявление председателя ИКСО, что вместе с членами УИКов по деревням поедут наблюдатели от общественной палаты области, оппозиционеров не убедило. «Хотите, я вам скину подборку про суды над наблюдателями от ОП?» – предложил Голубев. Русинов отказался, но предложил Голубеву самому съездить в эти территории и последить за чистотой процесса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.20

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