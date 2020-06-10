Пикеты, агитки, репосты: оппозиция готовится протестовать против изменения Конституции

Политические партии и движения, не согласные с тем, что необходимо менять Конституцию, готовятся протестовать. Масштабных митингов в Екатеринбурге, судя по всему, ожидать не приходится – из-за коронавируса массовые мероприятия запрещены. Протестовать несогласные будут по одиночке или в сети.

Единственные, кто подал заявку на массовое мероприятие – КПРФ. Их позиция – бойкотировать голосование нельзя, надо приходить и голосовать против. Коммунисты хотят вывести на митинг 45 человек. Но, как признался «Новому Дню» член КПРФ и депутат заксо Александр Ладыгин, уверенности в том, что заявку согласуют, нет. «Мы как парламентская партия работаем в правовом поле и не выступаем за нарушение закона. Если митинг не согласуют, мы пойдем в одиночные пикеты, будем использовать другие формы агитации. Например, расклеивать листовки», – прокомментировал Ладыгин. Если заявку согласуют, то он не исключает, что к ним присоединятся другие левые движения, к примеру, «сторонники Платошкина». К КПРФ готовы присоединиться члены «Левого Фронта» – несмотря на то,что они призывают игнорировать плебисцит. «Насколько я знаю, КПРФ подавали заявку на проведение митинга, если им одобрят, мы готовы присоединиться. И мы будем проводить одиночные пикеты, давать разъяснения о нелегитимности поправок другими способами агитации, например, раздавать листовки», – отметил координатор свердловского отделения «Левого фронта» Константин Анисимов. Сторонники движения рассказали, что им начали приходить сообщения с просьбой перевести деньги на печать листовок и баннеров «для проведения кампании против незаконных поправок в Конституцию».

«Яблочники» будут решать, как именно агитировать, сегодня на заседании федерального бюро. «Мы планируем проводить акции протеста. Сейчас мы находимся на стадии подготовки решения,как раз сегодня федеральное бюро будет согласовывать мероприятия. Подробнее пока не могу сказать, к тому же у нас будут некоторые неожиданные решения, о которых не стоит заранее говорить», – сказал «Новому Дню» председатель Свердловского «Яблока» Сергей Хоренженко.По его словам, партия проведет альтернативное голосование (аналогичное ранее заявляли в КПРФ) и будет раздавать агитки, стикеры. Позиция «Яблока», напомним, не ходить на голосование.

Штаб Навального отказался от любых офлайн-активностей. «Мы не будем проводить протесты. Это небезопасно и не совсем законно. Согласитесь, странно призывать не ходить на голосование, потому что это плохо для здоровья, но звать на протест. Мы призываем членов УИК устроить забастовку – не выходя из комиссии отказаться от участия во всем этом. Таким образом, сорвав кворум, можно сорвать всю процедуру», – рассказал координатор Штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько. Он объяснил, что обращения к сотрудникам избирательных комиссий Штаб распространяет в соцсетях, как и призывы не участвовать в голосовании – соцсети сейчас основная площадка активности оппозиционеров. Отметим, по данным избиркома, из 25 тысяч членов УИКов забастовку поддержали трое. Но при этом на сайтах районных избиркомов размещены объявления о поиске резервных работников.

Также полностью от каких-либо акций протеста на улицах отказались НОДовцы. Они, конечно, полностью поддерживают поправки, объединения на протяжении нескольких лет известны по своим призывам к смене Конституции. Но, по версии НОДа, действующая власть неверно объясняет смысл поправок, «в совершенно безликом деидеологизированном виде». «Поэтому активисты НОД екатеринбургских штабов взяли на себя проведение разъяснительной работы среди населения», – сообщается на страницах движения в соцсетях. Организация просит сторонников скинуться на печать листовок. Масштабы впечатляют: НОД планирует разместить рекламу на 9000 подъездных стендах Екатеринбурга, общий охват 233 тысячи квартир. Притом что их газеты и листовки уже попадали в ящики горожан, а до пандемии они проводили акции на улицах. Теперь же от «живых» акций они отказались. «Массовые акции запрещены. Вот и все. Их проводить нельзя», – коротко объяснил координатор регионального отделения НОД Андрей Шавриков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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