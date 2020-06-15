российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 июня 2020, 09:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Свердловские манси первыми примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию

В Свердловской области началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Сегодня члены избиркома отправились в поселки Вижай и Ушма Ивдельского района, где проживают представители коренного северного народа манси. В населенных пунктах зарегистрировано 39 человек. До поселков избирательная комиссия добирается на КамАЗе-вездеходе.

Досрочное голосование по изменениям в Конституцию пройдет с 15 по 28 июня в труднодоступных и отдаленных территориях. В нем смогут принять участие более 5 тысяч человек. Это жители деревень и поселков округов Гари, Серова, Верхотурья, Ивделя, Тугулымы, Тавды, Таборинского и Байкаловского районов и других муниципалитетов.

Также в Свердловской области есть 492 населенных пункта, где нет помещений для голосования и транспортное сообщение. В них проживают более 28 тысяч человек. Они смогут принять участие в плебисците с 25 июня по 30 июня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.20

Уралец угнал машину у знакомого, который отказался с ним выпить. / 15 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Придется нас выгонять из монастыря с полицией и Росгвардией», – отец Сергий обратился к митрополиту Кириллу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Конституционная реформа-2020

Никто не помешает убрать бюллетени «против»: эксперт раскрыл возможную схему фальсификации голосования по Конституции

Элла Памфилова: Мы не нашли фактов принуждения к электронному голосованию

Мэрия Москвы заманивает на голосование по Конституции «талонами на обед»: цена вопроса 10 млрд рублей

Официальный портал «Госуслуги» призывает голосовать за поправки в Конституцию (СКРИНШОТЫ)

За два дня Свердловская область заказала пиар голосования более чем на 10 млн рублей

Отдаленные территории Среднего Урала начинают голосовать по поправкам в Конституцию

Пикеты, агитки, репосты: оппозиция готовится протестовать против изменения Конституции

Число деревень без собственных помещений для голосования внезапно выросло в три раза

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Политика, Россия, Фоторепортаж, Конституционная реформа-2020,