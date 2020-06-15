Свердловские манси первыми примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию

В Свердловской области началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Сегодня члены избиркома отправились в поселки Вижай и Ушма Ивдельского района, где проживают представители коренного северного народа манси. В населенных пунктах зарегистрировано 39 человек. До поселков избирательная комиссия добирается на КамАЗе-вездеходе.

Досрочное голосование по изменениям в Конституцию пройдет с 15 по 28 июня в труднодоступных и отдаленных территориях. В нем смогут принять участие более 5 тысяч человек. Это жители деревень и поселков округов Гари, Серова, Верхотурья, Ивделя, Тугулымы, Тавды, Таборинского и Байкаловского районов и других муниципалитетов.

Также в Свердловской области есть 492 населенных пункта, где нет помещений для голосования и транспортное сообщение. В них проживают более 28 тысяч человек. Они смогут принять участие в плебисците с 25 июня по 30 июня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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