В Екатеринбурге открыли дендропарки – опять без объяснения причин

В Екатеринбурге спустя полторы недели всё-таки открыли дендрарии на улицах Первомайской и 8 Марта. Однако в городской администрации так и не пояснили, по какой причине ограничивали вход в отдельные парки и почему теперь сняли эти ограничения.

«Такое решение [об открытии парков] принял глава Екатеринбурга Александр Высокинский», – сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на слова членов городского оперативного штаба.

Ранее вице-мэр Екатерина Куземка также давала туманные объяснения: «Регион устанавливает общие рамки, города вводят ограничения по эпидситауции в каждом конкретном муниципальном образовании». При этом, как уже писал «Новый День», Роспотребнадзор и областной оперативный штаб никаких рекомендаций по закрытию парков не давали.

Отметим, что общая тенденция по заболеваемости Covid-19 в Свердловской области в период закрытия екатеринбургских парков не изменилась – ежедневно в регионе регистрировались от 250 до 320 новых случаев коронавируса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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