Пиарщица Высокинского объяснила, почему закрыты дендрарии. Понятнее не стало

Пиарщица мэра Александра Высокинского Екатерина Куземка объяснила, почему в Екатеринбурге закрыли оба дендрологических парка – на улицах Первомайской и 8 Марта. «Регион устанавливает общие рамки, города вводят ограничения по эпидситауции в каждом конкретном муниципальном образовании», – заявила она.

Напомним, ранее в оперативном штабе Свердловской области объясняли, что никаких рекомендаций, в том числе от Роспотребнадзора, представители которого входят региональный оперштаб, по закрытию парков не было. «Действующий на территории Свердловской области режим не запрещает работу таких площадок при условии обеспечения всех мер безопасности и контроля за соблюдением посетителями правил, связанных с социальным дистанцированием и обязательным ношением масок», – поясняли «Новому Дню» в оперштабе.

Напомним, что дендрарии в Екатеринбурге закрыты с прошлой пятницы. Ожидалось, что на вчерашнем заседании в мэрии парки все же разрешат открыть, однако этого не произошло – в пик жары (сегодня в Екатеринбурге ожидается до 32 градусов) администрация Екатеринбурга оставила горожан без двух зеленых зон.

Примечательно, что парк Маяковского, который тоже принадлежит муниципалитету, не закрыли. В мэрии объяснили это тем, что ЦПКиО – учреждение культуры. При этом прочие учреждения культуры в регионе не работают.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.20

В мэрии Екатеринбурга определили даты начала оздоровительной кампании. / Клещи покусали в полтора раза больше детей, чем в прошлом году. / Роспотребнадзор разрешил работать отелям и базам отдыха без личного туалета в номере. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»