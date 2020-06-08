российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 июня 2020, 15:12 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге власти закрыли все муниципальные парки. Кроме ЦПКиО (ФОТО)

В Екатеринбурге городской оперативный штаб решил закрыть все муниципальные парки для посетителей. Дендрарии на улице 8 Марта и на улице Первомайской не работают с субботы. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, решение было принято в минувшую пятницу, но зачем и почему, там не комментируют. «Муниципальные учреждения выполнили решение штаба», – сказали агентству в администрации города.

Почему решение не распространилось на парк Маяковского, неясно. «Это учреждение культуры», – туманно объяснили в мэрии (прочие учреждения культуры в Свердловской области закрыты).

Снять ограничения, впрочем, могут уже завтра – во вторник состоится очередное заседание городского оперштаба.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

Детские лагеря не будут просить справки про Covid-19, но побывавших в Москве – не пустят (ФОТО). / На уральских трассах вводят запрет для грузовиков. / Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

Мэр Москвы объявил об отмене самоизоляции и пропускного режима

Уральские вузы готовы принимать иностранных абитуриентов, даже если границы останутся закрытыми

Вопрос о работе на плебисците членов избиркомов старше 65 лет еще не решен

«Условия для этого есть»: Геннадий Онищенко выступил за скорейшую отмену коронавирусных ограничений

Мэрия Москвы оценивает варианты с отменой «цифрового концлагеря»

Не для всех: в Москве около Кремля открылся книжный фестиваль «Красная площадь»

Губернатор Подмосковья отказался открывать торговые центры

Собянин пообещал москвичам принять «радикальные меры» в ситуации с covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж, Самоизоляция,