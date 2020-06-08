В Екатеринбурге власти закрыли все муниципальные парки. Кроме ЦПКиО (ФОТО)

В Екатеринбурге городской оперативный штаб решил закрыть все муниципальные парки для посетителей. Дендрарии на улице 8 Марта и на улице Первомайской не работают с субботы. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, решение было принято в минувшую пятницу, но зачем и почему, там не комментируют. «Муниципальные учреждения выполнили решение штаба», – сказали агентству в администрации города.

Почему решение не распространилось на парк Маяковского, неясно. «Это учреждение культуры», – туманно объяснили в мэрии (прочие учреждения культуры в Свердловской области закрыты).

Снять ограничения, впрочем, могут уже завтра – во вторник состоится очередное заседание городского оперштаба.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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