В пик жары мэрия закрыла два городских парка без объяснения причин

Администрация города не стала открывать дендрологические парки на улицах Первомайской и 8 Марта в Екатеринбурге. Их решили закрыть в прошлую пятницу на заседании городского оперштаба по неясным причинам – никаких рекомендаций со стороны медиков или Роспотребнадзора на этот счет не поступало.

«Действующий на территории Свердловской области режим не запрещает работу таких площадок при условии обеспечения всех мер безопасности и контроля за соблюдением посетителями правил, связанных с социальным дистанцированием и обязательным ношением масок», – сказали «Новому Дню» в оперативном штабе региона.

Ожидалось, что на вчерашнем заседании в мэрии парки все же разрешат открыть, однако этого не произошло – в пик жары (сегодня в Екатеринбурге ожидается до 32 градусов) администрация Екатеринбурга оставила горожан без двух зеленых зон.

Примечательно, что парк Маяковского, который тоже принадлежит муниципалитету, не закрыли. В мэрии объяснили это тем, что ЦПКиО – учреждение культуры. При этом все прочие учреждения культуры в городе закрыты.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.20

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