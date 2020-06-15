Уже 15 тысяч свердловчан пожелали проголосовать по месту нахождения

Уже 15 тысяч жителей Свердловской области подали заявления о том, что желают проголосовать по поправкам в Конституцию не по месту постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил СМИ председатель облизбиркома Владимир Русинов. Число граждан, которые хотят, чтобы члены избиркомов пришли к ним на дом, пока неизвестно. По мнению Русинова, эта услуга будет востребована людьми старше 65 лет, которые боятся заразиться коронавирусом. Для еще одного способа голосования – на придомовых территориях – никаких заявлений подавать не надо. Как пояснил Русинов, гражданам надо просто следить за объявлениями на стенах домов. Они появятся, если во дворе будет организован мобильный пункт для голосования.

Напомним, голосование начнется 25 июня и продлится до 1 июля включительно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.20

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