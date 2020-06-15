российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 июня 2020, 12:36 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбургским СМИ показали «противоковидный» избирательный участок (ФОТО)

Сегодня в екатеринбургской гимназии № 104 представителям СМИ показали модель избирательного участка для голосования по поправкам в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зайдя в помещение, голосующий первым делом проходит через рамку металлоискателя и вытирает ноги о коврик, пропитанный антисептиком. Затем его встречает волонтер в халате и защитном экране.

Голосующему меряют температуру бесконтактным термометром, обрабатывают руки и выдают санитарный набор: маску, перчатки и ручку.

Потом он проходит непосредственно в зал для голосования, где можно ознакомиться с действующей Конституцией и предлагаемыми поправками. Кабинки для голосования расположены на безопасной дистанции друг от друга.

После того, как человек заполнит бюллетень, он выходит на улицу через другую дверь, чтобы не пересекаться с теми, кто только что пришел.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.20

Уже 15 тысяч свердловчан пожелали проголосовать по месту нахождения. / Видеоролик схиигумена Сергия признали экстремистским – Роскомнадзор блокирует его. / В Свердловской области становится меньше выявленных случаев коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Конституционная реформа-2020

Уже 15 тысяч свердловчан пожелали проголосовать по месту нахождения

Свердловские манси первыми примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Никто не помешает убрать бюллетени «против»: эксперт раскрыл возможную схему фальсификации голосования по Конституции

Элла Памфилова: Мы не нашли фактов принуждения к электронному голосованию

Мэрия Москвы заманивает на голосование по Конституции «талонами на обед»: цена вопроса 10 млрд рублей

Официальный портал «Госуслуги» призывает голосовать за поправки в Конституцию (СКРИНШОТЫ)

За два дня Свердловская область заказала пиар голосования более чем на 10 млн рублей

Отдаленные территории Среднего Урала начинают голосовать по поправкам в Конституцию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия, Фоторепортаж, Конституционная реформа-2020,