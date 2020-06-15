Екатеринбургским СМИ показали «противоковидный» избирательный участок (ФОТО)

Сегодня в екатеринбургской гимназии № 104 представителям СМИ показали модель избирательного участка для голосования по поправкам в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зайдя в помещение, голосующий первым делом проходит через рамку металлоискателя и вытирает ноги о коврик, пропитанный антисептиком. Затем его встречает волонтер в халате и защитном экране.

Голосующему меряют температуру бесконтактным термометром, обрабатывают руки и выдают санитарный набор: маску, перчатки и ручку.

Потом он проходит непосредственно в зал для голосования, где можно ознакомиться с действующей Конституцией и предлагаемыми поправками. Кабинки для голосования расположены на безопасной дистанции друг от друга.

После того, как человек заполнит бюллетень, он выходит на улицу через другую дверь, чтобы не пересекаться с теми, кто только что пришел.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.20

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