УИКи начали прием заявок о голосовании на дому и по месту нахождения

С сегодняшнего дня до 17:00 1 июля все участковые избирательные комиссии будут принимать заявления от участников голосования, которые не смогут прибыть на свои избирательные участки с 25 июня по 1 июля.

Как сообщили РИА «Новый День» в облизбиркоме, граждане могут пригласить представителей УИК на дом, а также воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» и проголосовать на участке по месту фактического нахождения. Голосование на дому будет проходить непосредственно в день голосования 1 июля, а также с 25 по 30 июня 2020 года.

Чтобы проголосовать на дому, необходимо подать письменное заявление или устное обращение в соответствующую участковую комиссию. При этом заявление может подать как сам участник голосования, так и другой человек: родственник или представитель социальных служб.

Кроме того, до 14:00 (мск) 21 июня заявление о голосовании на дому или по месту нахождения можно подать через единый портал госуслуг.

Добавим, что для голосования на придомовых мобильных пунктах никаких заявлений подавать заранее не надо, так как такие пункты считаются частью стационарного избирательного участка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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