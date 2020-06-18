В четырех северных поселках досрочно проголосовали по поправкам 58% избирателей

В Ивдельском округе началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию для групп избирателей, проживающих в населенных пунктах без помещения для голосования.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, гражданам ехать никуда не надо – члены УИК приезжают к ним в поселки сами. Комиссии обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, их также выдадут и голосующим. Это перчатки, маски, санитайзеры.

Уже приняли участие в голосовании жители поселков Вижай, Ушма, Бурмантово, Хорпия. Из 119 избирателей, зарегистрированных в этих поселках, проголосовали 69 человек, или 58%.

Сегодня члены избиркома приедут в поселки Новоселово и Якшино Таборинского района. В первом из них зарегистрировано шесть избирателей, во втором – два.

Ивдель, Евгения Вирачева

Ивдель. Другие новости 18.06.20

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