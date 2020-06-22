На мобильные пункты для голосования граждан будут звать через громкоговоритель

Верх-Нейвинский теризбирком принял решение об организации на территории муниципалитета восьми мобильных пунктов голосования по поправкам в Конституцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в теризибркоме, информировать граждан о возможности проголосовать таким способом начнут с сегодняшнего дня, 22 июня, через объявления на подъездах, распространение специального выпуска газеты «Верх-Нейвинский Вестник», а также посредством аудиоролика – его планируют транслировать на улицах через громкоговоритель.

«Порядком общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации предусмотрена дополнительная возможность для наших участников – это голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования. В городском округе Верх-Нейвинский организуется голосование на 8 таких площадках. Они выбраны так, чтобы сделать процесс голосования максимально удобным и безопасным – избирательные участки будут организованы в зонах компактного проживания в многоквартирных домах и на удалённых улицах частного сектора», – пояснила председатель Верх-Нейвинской ТИК Наталья Макарова.

Заполненные во дворах до 1 июля бюллетени каждый вечер будут перекладываться из урн в специальные сейф-пакеты. Вскрыты они будут только после 20:00 1 июля.

Напомним, в Екатеринбурге таких участков должно быть организовано около ста. По данным агентства, бюджету города это обойдется примерно в 9 млн рублей, но их каких именно статей бюджета их возьмут – не сообщается.

Верх-Нейвинский, Евгения Вирачева

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