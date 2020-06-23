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Вторник, 23 июня 2020, 13:08 мск

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Во время голосования по поправкам наблюдатели впервые будут мониторить соцсети

Во время проведения голосования по поправкам в Конституцию в Свердловской области впервые будет работать группа общественных наблюдателей, которые займутся мониторингом соцсетей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на пресс-конференции региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. По ее словам, эту работу взяли на себя члены молодежной избирательной комиссии области. «Они будут отслеживать сообщения в социальных сетях, кто-то – «ВКонтакте», кто-то в «Фейсбуке», кто-то в «Инстаграме». Кроме того, откроем свой телеграм-канал», – рассказала Мерзлякова. Она призвала граждан, заметивших, например, что за них кто-то проголосовал, сразу сообщать об этом, но она надеется, что таких случаев не будет.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», Мерзлякова уточнила, что наблюдатели будут присылать сообщения из соцсетей в ЦОН (Центр общественного наблюдения), и «если они касаются нарушений на участках, будем выезжать, или сами, или с представителями «Голоса». «Все, что пишут в социальных сетях, надо проверять», – пояснила омбудсмен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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