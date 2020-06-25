Свердловское правительство потратит 6,5 миллиона рублей, чтобы привлечь жителей на голосование

Департамент внутренней политики Свердловской области заключил контракт на «оказание услуг по информированию граждан» о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. На это будет потрачено 6,5 миллиона рублей из резервного фонда областного правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о телефонном обзвоне жителей с целью привлечь их на участки. В сумме call-центр должен обработать не менее 250 тысяч исходящих и входящих звонков. Базу абонентов предоставляет областной департамент. В контракте указаны скрипты диалогов для общения с людьми. Сотрудники call-центра представляются «свердловским областным центром информирования о досрочном голосовании». На возможный вопрос абонента «откуда у вас мой номер телефона» предлагается ссылаться на штаб волонтерского движения «Мы вместе», в который поступали обезличенные звонки. Задача исполнителя контракта – проинформировать об адресе изибрательного участка и предложить оформить заявку на голосование на дому с 25 по 30 июня. На вопросы о других способах голосования и сути поправок в Конституции call-центр не отвечает, предлагая звонить на горячую линию избиркома.

Контракт был заключен с единственным поставщиком без проведения конкурсных процедур (это стало возможно благодаря поправке в рамках подготовки проведения общероссийского голосования). Документ подписан 22 июня, но оказание услуг началось 19 июня и продлится до 1 июля. Исполнителем контракта стало ООО «Аснова». По данным сервиса Seldon.Basis, это микрокомпания, где числится 3 сотрудника. «Асновой» владеют Константин Шарипов (директор) и предприниматель Станислав Абакумов. Организация существует с 2012 года, госзаказ выполняет впервые. В 2018 году чистая прибыль компании составила 116 тысяч рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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