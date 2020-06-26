Лечение приходится выпрашивать, анализов не дождаться – инстаграм губернатора заполнили жалобы больных коронавирусом

Жители Свердловской области жалуются губернатору, что результатов теста на коронавирус приходится ждать более недели и даже при диагностированном Covid-19 лечение приходится выпрашивать. Также продолжают поступать жалобы на безденежье и отсутствие уже четвертый месяц работы.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем инстаграме опубликовал очередной пост с ответами на вопросы. На этот раз глава региона не игнорировал комментарии про безденежье и вынужденную безработицу. Но никакой конкретики в своих ответах людям Куйвашев не дал – он лишь напомнил про меры поддержки, которые уже были оказаны разным категориям граждан, а также добавил, что пока из-за ситуации с коронавирусом невозможно открыть все предприятия. В том числе, не планируется до третьего этапа открывать торговые центры.

«Думаю, Вы не будете спорить с тем, что один магазин и пятьдесят собирают разное количество покупателей […] Обязательно откроем ТЦ, но позже – на третьем этапе снятия ограничений, как того требуют методики Роспотребнадзора», – написал Куйвашев.

Напомним, изначально губернатор собирался открывать ТЦ и летние веранды ресторанов еще на первом этапе – впервые о такой возможности Куйвашев говорил еще 13 мая. Но затем резко изменил решение.

В комментариях сотрудники разных торговых центров недоумевают: почему можно работать огромным строительным гипермаркетам, почему в ТЦ открываются избранные магазины одежды? Люди рассказывают, что торговые точки поставили на кассы подгузники (входят в список товаров первой необходимости) и торгуют.

«...И ведь Роспотребнадзор и губернатор в курсе, но продолжают делать вид, что это не так.... здесь и возникает вопрос, а каким способом им закрыли глаза на беспредел?» – пишут под постом.

«То есть получается так, что поток людей в Ашане или в любом продуктовом маркете меньше, чем в Т.Ц. Судя по вашим ответам. В Леруа-Мерлен, и других строительных магазинах. Вы дали им рекомендации которые они выполняют. Дайте всем рекомендации и откройте. Все Т.Ц. уже готовы давным давно. Выполнены все условия. А мы всё сидим и ждём каждого понедельника. Почему в Москве открыли на 2 этапе все магазины не зависимо от площади. Месяц назад наши эпидемиологи говорили, что мы отстаём от Москвы на две недели, потом на четыре, а сейчас на сколько?» – пишут комментаторы.

Много на этот раз жалоб на оказание медицинской помощи. Люди пишут, что не могут дождаться результатов теста на коронавирус, а также что не получают своевременное лечение.

«Уважаемый Губернатор! Близкий человек заболел, контактный. 16 числа пришли из поликлиники, взяли анализ, легкие не послушали, выписали лечение. Сказали результат будет либо 19, либо 22. Сегодня 25ое и до сих пор результата нет! Температура сохраняется, из поликлиники не звонят по поводу лечение,сами в поликлинику дозвониться не можем! За этот период можно от пневмонии умереть! – пишут в комментариях губернатору. – Его отец лежит в 24 больнице, ничем уже не лечат. Температура 38 держится. Антибиотики отменили. Почему температура держится и почему не лечат-никто не отвечает. Его мама тоже с положительным диагнозом и 20% поражение легких лежит в наркологическом отделение на Уралмаше, к счастью состояние нормальное, но она лежа там пытается хоть что то выяснить по поводу анализов сына и состоянию мужа! На гор линии ничего не отвечают».

«А кому интересны эти пустые цифры? Нужен результат. Нужны действия. Когда по факту анализ делается 13-15 дней после забора по показаниям. Я сегодня звонил в больницу, говорят нет результата, только за 11-12 июня пришли. На дворе 25 число, мазок сдан 17. Вы представляете за такой срок, как может изменится состояние человека? А ведь без этого результата, нормально лечение не назначают. Это просто уму непостижимо. При этом платно сдать не возможно, тк есть ограничение при симптоматике ОРВИ. Смысл этих огромных цифр проведённых анализов, если задержка такая. Тут нужна оперативность, а не вот это. Вот где надо работать, в каком направлении», – пишут свердловчане.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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