Куйвашев назначил ответственных за содействие голосованию. Но это не поможет

Губернатор Евгений Куйвашев составил список исполнительных органов власти, которые уполномочены оказывать содействие избиркомам в проведении общероссийского голосования по поправкам, а также информировать о нем граждан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список вошли департамент информационной политики (директор Юлия Прыткова), департамент внутренней политики (директор Антон Третьяков), департамент информатизации и связи (Юрий Гущин) и управление делами губернатора и правительства (Николай Чернев). Контролировать всех четверых должен вице-губернатор Сергей Бидонько.

По мнению политолога Сергея Мошкина, в перспективе это решение не имеет особого значения, даже если с голосованием что-то пойдет не так. «Для всех этих людей мало что будет, потому что спросят все равно с губернатора. Когда Кремль наблюдает за любыми выборами, референдумами, за явкой, нарушениями – спрос все равно всегда с губернатора. Это голосование ничем не отличается», – отметил Мошкин.

Добавим, что после вчерашнего сообщения губернатора Куйвашева в инстаграме о том, что он принял участие в голосовании, подписчики выплеснули на него новую волну негатива. «В ТЦ нельзя, а на парад можно. На работу нельзя, а на голосование можно. Маски не спасают, но носить обязательно. Губернатор Шрёдингера, не иначе», – написал один из пользователей. «Мы решили не голосовать, пока не откроют ТЦ», – сообщает другая подписчица. «Ни за что не пойду на это голосование, как аукнется, так и откликнется!!! древнерусская пословица. Как людям жить без работы и денег, вас не интересует, а что голосовать надо – только это вас заботит?» – пишет третья.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 26.06.20

Наркологи об обязательном тестирования водителей на психоактивные вещества: «50% ДТП совершается в состоянии наркотического опьянения». / Лечение приходится выпрашивать, анализов не дождаться – инстаграм губернатора заполнили жалобы больных коронавирусом. / В «Бажовских местах» снова стали брать плату за вход – ранее суд признал это незаконным (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»