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Пятница, 26 июня 2020, 12:02 мск

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Куйвашев назначил ответственных за содействие голосованию. Но это не поможет

Губернатор Евгений Куйвашев составил список исполнительных органов власти, которые уполномочены оказывать содействие избиркомам в проведении общероссийского голосования по поправкам, а также информировать о нем граждан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список вошли департамент информационной политики (директор Юлия Прыткова), департамент внутренней политики (директор Антон Третьяков), департамент информатизации и связи (Юрий Гущин) и управление делами губернатора и правительства (Николай Чернев). Контролировать всех четверых должен вице-губернатор Сергей Бидонько.

По мнению политолога Сергея Мошкина, в перспективе это решение не имеет особого значения, даже если с голосованием что-то пойдет не так. «Для всех этих людей мало что будет, потому что спросят все равно с губернатора. Когда Кремль наблюдает за любыми выборами, референдумами, за явкой, нарушениями – спрос все равно всегда с губернатора. Это голосование ничем не отличается», – отметил Мошкин.

Добавим, что после вчерашнего сообщения губернатора Куйвашева в инстаграме о том, что он принял участие в голосовании, подписчики выплеснули на него новую волну негатива. «В ТЦ нельзя, а на парад можно. На работу нельзя, а на голосование можно. Маски не спасают, но носить обязательно. Губернатор Шрёдингера, не иначе», – написал один из пользователей. «Мы решили не голосовать, пока не откроют ТЦ», – сообщает другая подписчица. «Ни за что не пойду на это голосование, как аукнется, так и откликнется!!! древнерусская пословица. Как людям жить без работы и денег, вас не интересует, а что голосовать надо – только это вас заботит?» – пишет третья.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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