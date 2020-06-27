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Суббота, 27 июня 2020, 13:13 мск

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По результатам двух дней плебисцита явка в Свердловской области на 5% ниже, чем по РФ

За два дня голосования по поправкам, вносимым в Конституцию России, в нем приняли участие 470 тысяч 095 свердловчан, или 14,11% от всех зарегистрированных избирателей региона. Это заметно ниже, чем в целом по РФ – 19,49%.

В областном избиркоме «Новому Дню» сообщили, что максимальный показатель – в Пышминском районе, 37,49%; минимальный – в Березовском ГО – 7,75%. В областном центре, Екатеринбурге, проголосовали 9,07% избирателей.

1,57% граждан воспользовались правом проголосовать на дому (такие заявления принимаются вплоть до 17:00 1 июля), 0,73% приняли участие в голосовании на придомовых территориях.

Напомним, в первый день, 25 июня, проголосовали 211 084 свердловчанина, или 6,34% избирателей, в том числе более 22 тысяч граждан – на дому. В Екатеринбурге 25 июня явка составила чуть больше 4%.

Голосование продлится до 20:00 среды, 1 июля. Этот день объявлен в России нерабочим.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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