Центр общественного наблюдения объяснил, почему мэру можно агитировать за поправки

Свердловский Центр общественного наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам, вносимым в Конституцию РФ, ответил гражданам, которые пожаловались на главу Белоярского городского округа Андрея Горбова.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЦОНе, избиратели рассказали, что Горбов публично призывал жителей округа поддержать принятие поправок к Конституции.

ЦОН ответил заявителям, что не усматривает здесь нарушений: «Обращаем внимание, что при проведении Общероссийского голосования применяется не избирательное законодательство, а порядок, который не регламентирует вопросы агитации. Вместе с тем, согласно статье 29 Конституции Российской Федерации каждому гражданину гарантируется свобода слова, свобода выражения, каждый имеет право выражать свою позицию. В том числе относительно поправок в Конституцию», – говорится в ответе.

Добавим, подобные жалобы поступали и на других мэров, например, на главу Ачитского района Дмитрия Верзакова. Мэр на это ответил, что лишь высказывал свое мнение, и если кто-то воспринял его слова как принуждение идти голосовать, то ему очень жаль – вероятно, он неверно подобрал слова.

Белоярский, Елена Владимирова

Белоярский. Другие новости 28.06.20

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