В Екатеринбурге бьются за явку: горожанам шлют СМС с предложением «выиграть квартиру»

Многим жителям Екатеринбурга сегодня начали приходить СМС с предложением принять участие в голосовании по поправкам к Конституции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторым сообщение приходит от имени областного избиркома. Там просто предлагают уточнить адрес своего участка и принять участие в голосовании. Другим пишет абонент ADMEKB. В сообщении предлагают найти адрес участка для голосования по Конституции РФ, поддержать город, выиграть квартиру или автомобиль. Напомним, 2 июля в Екатеринбурге пройдет лотерея с ценными призами, среди которых действительно есть квартира и несколько автомобилей. Официально она приурочена ко Дню строителя, но билеты раздают вблизи избирательных участков. Для участия в лотерее надо заполнить отрывной купон с QR-кодом, указав в нем ФИО и номер мобильного телефона.

Добавим, что по итогам трех дней голосования явка в Екатеринбурге составила всего 14%, тогда как в целом по РФ – 28,46% избирателей. В Орджоникидзевском районе она оказалась еще ниже, чем по городу – 12,26%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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