В Екатеринбурге по-прежнему самая низкая явка на голосование по поправкам к Конституции

В Екатеринбурге, по данным на 15 часов, на участки пришли 38,28% избирателей. Это самый низкий показатель среди всех городов области, рассказал на брифинге председатель облизбиркома Владимир Русинов.

«Всего проголосовали 46,20% в Свердловской области. Лидером по-прежнему остается северная территория Пелым – 77,3%. Далее идет Волчанск. Замыкает весь список Екатеринбург», – отметил он.

В полдень явка в Екатеринбурге составляла около 33%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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