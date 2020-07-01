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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Среда, 1 июля 2020, 14:24 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге по-прежнему самая низкая явка на голосование по поправкам к Конституции

В Екатеринбурге, по данным на 15 часов, на участки пришли 38,28% избирателей. Это самый низкий показатель среди всех городов области, рассказал на брифинге председатель облизбиркома Владимир Русинов.

«Всего проголосовали 46,20% в Свердловской области. Лидером по-прежнему остается северная территория Пелым – 77,3%. Далее идет Волчанск. Замыкает весь список Екатеринбург», – отметил он.

В полдень явка в Екатеринбурге составляла около 33%.

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Метки / Конституционная реформа-2020

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Екатеринбург, Урал, Выборы, Политика, Россия, Конституционная реформа-2020,