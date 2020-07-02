ЦИК обработал 99,9% бюллетеней: против поправок проголосовал только один регион

В Центризбиркоме РФ заканчивается подсчет бюллетеней по голосованию о поправках к Конституции. На эту минуту обработано уже 99,9%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом по России за поправки проголосовали 77,93% избирателей, против – 21,26%.

Среди регионов, в которых поправки одобрили более 75% избирателей, – ЯНАО, Тюменская область, Чукотка, Приморский край, Республика Тыва, Кемеровская область, практически весь юг России и Кавказ. В большинстве регионов поправки одобрили от 50% до 75% избирателей. Меньше 50% голосов за – только в одном субъекте Федерации. В Ненецком округе против поправок проголосовали 55,25% избирателей, за – 43,78%.

Напомним, в Свердловской области за поправки проголосовали 65,99% избирателей, «против» – 32,94%. Недействительными признаны 1,07% бюллетеней. Явка на Среднем Урале составила 51,55%.

Москва, Евгения Вирачева

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