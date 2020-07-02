Городские против, областные – за. Как проголосовали психбольницы

В России продолжают подводить итоги голосования по поправкам к Конституции России. Интересные результаты показали два участка из Екатеринбурга, один из которых был расположен в Свердловской областной психиатрической больнице, другой – в Екатеринбургской психиатрической больнице № 3.

Так, в СОКПБ на участке № 1698 проголосовали 136 человек. Из них 79 проголосовали «за» (58,09%), а 57 против (41,91%). В психиатрии № 3 на участке № 150 проголосовали 56 человек. Голоса разделились практически поровну, но противников поправок все же оказалось больше – 23 человека, а за их внесение высказались 22 человека. Еще один избиратель испортил бюллетень.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

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