В Екатеринбурге открываются детские сады с загрузкой не больше 50%

Детские сады Екатеринбурга открываются в штатном режиме, а не в режиме дежурных групп, как предполагалось ранее. С 6 июля заработают все садики, за исключением закрытых на ремонт. Правда, их заполняемость не должна превышать 50% от обычной. Кроме того, в ДОУ должны закупить антисептики, рециркуляторы и прочие средства безопасности. Воспитателям придется работать в масках, сообщает департамент образования Екатеринбурга.

Для начала работы всем руководителям детских садов необходимо на входе поставить антисептики для обработки рук. У работников, родителей и детей ежедневно будут измерять температуру. В помещениях установят рециркуляторы воздуха, а все поверхности (дверные ручки, поручни, перила, столы, стулья, шкафчики для одежды, раковины для мытья рук и т. д.) придется каждые два часа обрабатывать дезинфекторами. Кроме того, все работники детских садов должны быть в масках.

«В настоящее время руководители детских садов начинают уведомлять родителей своих воспитанников о начале работы ДОУ в штатном режиме. Родителям необходимо будет соблюсти несколько правил: предоставить справку об эпидблагополучии и уведомить детский сад о выходе ребенка для постановки его на питание», – сообщили в департаменте образования.

В департаменте не поясняют, как именно будут ограничивать заполняемость садиков. Но источник «Нового Дня», знакомый с ситуацией, рассказал, что попадут в садик те, кто быстрее подаст заявку и принесет справки. Как только садик заполнят на 50%, прием детей прекратят.

Детские сады в Свердловской области закрыты с конца марта. В апреле было объявлено о создании дежурных групп, прежде всего, для детей работников экстренных служб и непрерывных производств. С конца мая число дежурных групп постепенно увеличивали. В Екатеринбурге на данный момент открыты 1 497 групп (включая частные и ведомственные сады) для 14 786 детей.

Со 2 июля по решению губернатора начали открывать дополнительные дежурные группы, чтобы заполнить садики до 50%. Решения о возобновлении работы ДОУ в штатном режиме муниципалитеты принимают сами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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