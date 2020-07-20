Родители ответили Куйвашеву на заявление об «успешном» дистансе: «Это был ад!»

Губернатор Евгений Куйвашев снова дал повод поругать себя подписчикам в Instagram. Отвечая на вопрос, в каком формате начнется новый учебный год для школьников, глава региона заявил, что решение будет полностью зависеть от эпидемиологической обстановки, но власти в любом случае готовы открыть школы и сейчас закупают санитарные средства. При этом губернатор заметил, что система образования Свердловской области готова к любым вызовам. «Конец этого учебного года показал, что и педагоги, и ученики, и их родители, от которых, конечно же, тоже многое зависит, успешно справляются с обучением в дистанционном режиме – для этого есть все ресурсы». Судя по комментариям, с этим утверждением родители категорически не согласны.

«Вы что? Издеваетесь? Откуда у вас данные, что учителя, дети и родители справляются с дистанционным обучением??? Вы к народу-то спускаетесь? Проблемы знаете?», – пишет sunshine_luck4882.

«Очень «успешно» закончили год!!! Ребенок меня ненавидит! Уроки делать полный треш!» – жалуется dinara_vershinina.

«Может, родителям будем платить еще и зарплату учителей??? Как вам такой вариант?», – предлагает yuliyadaubert.

«Вы серьезно?! Это же не учеба, а профанация! Не готовы ни образование, ни здравоохранение», – отмечает irina_mansurova124269.

О проблемах в больницах подписчики сообщают в Instagram губернатора регулярно. Сейчас к ним добавились жалобы о неработающих медучреждениях в Первоуральске и длительном ожидании в приемном покое в Нижнем Тагиле. Онкобольные не могут вовремя получить помощь из-за веденного карантина. А предприниматели, не работающие уже четвертый месяц, лишь разводят руками на объяснение губернатора, почему в Свердловской области разрешили проводить 10-тысячный крестный ход в то время как рестораны и ТЦ до сих пор стоят закрытыми.

«Народ вас перестал уважать, а это очень плохо», – замечает подписчица yulikaveryulika.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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