Прокуратуре вернут право возбуждать уголовные дела

После внесения в федеральное законодательство изменений, вызванных принятием поправок к Конституции, прокуратура может вернуть себе право самостоятельно возбуждать уголовные дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на заседании совета «Депутатской вертикали» в Екатеринбурге глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Прокуратура сможет самостоятельно возбуждать дела. До этого у них не было такого полномочия. Это не норма прямого действия, но в законе о прокуратуре, скорее всего, это будет», – заявил Павел Крашенинников.

Напомним, в соответствии с Указом президента РФ Дмитрия Медведева от 27 сентября 2010 года Следственный комитет при прокуратуре России был отделен от надзорного ведомства – он стал просто следственным комитетом. С 2011 года прокуратура не может самостоятельно возбуждать уголовные дела.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 28.07.20

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