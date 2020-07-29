Одни боятся открыть торговые центры, другие возвращают плановую медпомощь: как регионы выходят из коронавирусного карантина

В Свердловской области до сих пор не восстановлен плановый прием в больницах, не работают торговые центры и есть ограничения в работе общепита и детских садов. Однако по такому сценарию пошли не все регионы. Где-то торговые центры попали в число первых по срокам открытия – и на ковидной статистике это никак не сказалось, другие решили максимально быстро вернуть медпомощь, а некоторые больше всего боятся допустить скопления детей. Как снимают ограничения в разных регионах – в нашем обзоре.

Пальму первенства по ежедневному приросту заболеваемости у Свердловской области несколько раз забирал Ханты-Мансийский автономный округ, численность населения которого сравнима с Екатеринбургом. Регион одним из последних в стране перешел на первый этап снятия ограничений, это произошло 20 июля: разрешили заниматься спортом на улице по двое и гулять без посещения мест массового скопления. Открываются дежурные группы в садиках, но магазины, общепит закрыты. Но при этом губернатор Наталья Комарова дала поручение возобновить плановую медпомощь.

В Санкт-Петербурге, где самый высокий процент летальности, открываются торговые центры, заведения общественного питания, работают туроператоры, детские сады, фитнес-центры и бассейны, заработали музеи, летники, парикмахерские, магазины. Но запрещено проводить досуговые, спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

Дагестан, находящийся на втором месте по летальности, но где снижается суточный прирост заболевших, тоже делает послабления – начали работать веранды, магазины площадью до 800 квадратных метров, а еще – мечети и храмы, которые раньше были закрыты.

В Тюменской области работают медучреждения. Причем еще с 1 июня в регионе начали оказывать плановую помощь тем, кто не может больше ждать. Работают торговые центры, глава региона Александр Моор отметил, что их открытие не оказало негативного влияния на динамику заболеваемости, пишет "Сиапресс" Единственная крупная отрасль, которая в полной мере пока не заработала – это общепит, кафе и ресторанам можно работать только навынос, открыты и летники.

Интересно, что магазины внутри торговых центров уже более месяца работают в Калужской области, и их открыли еще до того, как разрешили работать точкам площадью до 800 кв. метров. В регионе с середины июня заболевает меньше 50 человек в сутки, выздоравливает по 100-200. Теперь там открывают театры, кинотеатры, концертные залы, но остаются закрытыми летние лагеря, сообщает газета «Весть».

В Нижегородской области, где с самого начала пандемии был очень высокий прирост, и только в последние дни он стал опускаться ниже двухсот случаев, перечень ограничений схож со свердловским. В июне заработали летники (теперь открыты и внутренние помещения), с середины июля запустили работу детских лагерей, массовые мероприятия можно проводить по согласованию с оперштабом, и одним из первых разрешение получил матч Чемпионата России по футболу, открыты музеи, библиотеки и планетарий, разрешено работать магазинам с ограничениями по площади, торговые центры добились разрешения на работу два дня назад.

В Оренбургской области, где в июле впервые стали фиксировать более 100 случаев в день, открыты музеи, веранды, летние лагеря и детсады с ограничениями по заполняемости, спортзалы работают только для профессиональных спортсменов. Правда, глава области Денис Паслер не рискует открыть курорт в Соль-Илецке, вопрос снова будет рассмотрен 2 августа, но местные уже сомневаются, что в этом сезоне смогут отдохнуть, а бизнес – заработать.

Зато курорты Краснодарского края забиты под завязку. «По своему опыту говорю вам – в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится», – написал депутат Антон Шипулин в инстаграме после того, как он и его семья слегли с коронавирусом в Сочи. В регионе около сотни случаев в день было до июня, потом пошло снижение, теперь же снова намечается рост – это данные официальной статистики.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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