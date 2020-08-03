Назван средний возраст умирающих от коронавируса

В Свердловской области средний возраст пациентов, умерших от коронавируса, – 70 лет. Об этом «Новому Дню» рассказали в оперативном штабе региона. «В 87% случаев пациенты, находившиеся на искусственной вентиляции легких и скончавшиеся от коронавируса, имели коморбидные хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, заболевания дыхательной системы, онкологические заболевания», – уточнили там.

Напомним, по состоянию на 3 августа в Свердловской области умерли 285 человек. В оперштабе отказались дать более подробную статистику по возрастам людей, которые скончались от этого заболевания. Однако известно, что среди них есть не только пожилые люди, которые находятся в группе риска и должны соблюдать изоляцию (по указу губернатора, это люди старше 65 лет). Так, от коронавируса умер свердловский министр аграрно-промышленного комплекса Дмитрий Дегтярев, ему было 43 года.

Скончался от коронавируса известный в Екатеринбурге врач, заведующий хирургическим отделением Областной клинической больницы № 1 Юрий Мансуров, ему было 54 года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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