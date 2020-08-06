В Свердловской области коронавирусом переболели уже 400 беременных

В Свердловской области с начала распространения коронавирусной инфекции было зарегистрировано более 400 случаев заболевания Covid-19 среди беременных женщин. Об этом «Новому Дню» сообщили в оперштабе региона.

«За всеми беременными, перенесшими Covid-19, установлено особое, более пристальное, медицинское наблюдение. Все они направляются для дальнейшего ведения беременности и возможного родоразрешения в Екатеринбургский клинический перинатальный центр», – сказали агентству в оперативном штабе.

Отметим, на начало июня в регионе был зарегистрирован 81 случай заражения беременных. «Из позитивного – практически в 90% инфекция протекает у беременных женщин в Свердловской области бессимптомно или в легкой форме. Сегодня мы имеем четверо родов у матерей с коронавирусом, родились два мальчика и две девочки, все малыши родились доношенными, они, как и их мамы, чувствуют себя хорошо, они здоровы. Это первый опыт, который мы нарабатываем по ведению беременности», – говорила «Новому Дню» начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям регионального минздрава Наталья Зильбер.

Как уже писало наше агентство, в Миланском университете в Италии ученые пришли к выводу, что коронавирус может проникать через плаценту, а во Франции Covid-19 был зарегистрирован у новорожденного, из чего врачи заключили, что малыш заразился внутриутробно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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