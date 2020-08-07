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Пятница, 7 августа 2020, 14:45 мск

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Свердловские власти назвали условия, при которых разрешат концерты и спектакли

Свердловский вице-губернатор Павел Креков рассказал, при каких условиях в регионе могут быть сняты ограничения на культурные мероприятия, введенные из-за коронавируса. Речь идет о возобновлении спектаклей, концертов, и так далее.

«Мне трудно быть пророком, но если будем двигаться так, как сегодня, через месяц подойдем к порогу, когда можно будет вести об этом речь. Главное – перескочить первое сентября, а дальше создается возможность совершенно по-другому организовать работу многих учреждений, постепенно возвращаться к зрелищным мероприятиям, соблюдая все нормы», – заявил он.

Напомним, с середины июля в регионе разрешены массовые культурные и спортивные мероприятия, но с ограничениями. В их числе требование о количестве участников – не более 10% от вместимости, например, уличного стадиона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.08.20

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