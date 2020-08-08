Смерть в монастыре, поглощение городских больниц и подготовка к 1 сентября: итоги недели от РИА «Новый День»

Первая неделя августа была отмечена неоднозначными действиями власти, порою – слишком суровыми судами и трагедией в Среднеуральском монастыре. Об этом и многом другом – читайте в обзоре РИА «Новый День».

Событие недели: смерть девочки-подростка в Среднеуральском монастыре

В четверг вечером в Среднеуральском женском монастыре, который был захвачен лишенным сана схимонахом Сергием, умерла 15-летняя девочка. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому выяснить все обстоятельства. Сам схимонах Сергий заявил, что 15-летняя Марина была больна раком головного мозга, никакая терапия ей не помогала, и московские врачи прогнозировали, что девочка проживет не больше двух месяцев. Родители решили, что свои последние дни она проведет в Среднеуральском монастыре, чтобы уйти из жизни по православным канонам. В монастыре Марина прожила не два, а семь месяцев, и скончалась вечером 6 августа.

Следователи забрали тело девочки на вскрытие, несмотря на протесты ее родителей и схимонаха Сергия. Изначальная версия, что Марина умерла из-за тяжелой болезни, подтверждается, но, по неофициальным данным, ей давали наркотические лекарственные вещества, и, возможно, неоправданно. «По результатам вскрытия тела умершей 15-летней девочки подтверждена причина смерти – тяжелое заболевание, тело вчера родственникам уже передали для захоронения. Найденное при осмотре незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера», – сообщили агентству в областном управлении СК.



Заявление недели: спикер заксо о спешке сборщиков подписей и излишнем рвении полиции

В Екатеринбурге продолжается одиссея со сбором подписей под «Народным законопроектом» о возвращении прямых выборов мэров. На этой неделе конфликт активистов с сотрудниками областного МБО прокомментировала спикер заксо Людмила Бабушкина. Она заявила, что сборщики подписей «поторопились», так как по обновленной Конституции органы МСУ все равно будут встроены в единую вертикаль власти. Но при этом и силовики могли бы вести себя корректнее. «Демонстративно разбирать куб было неправильно. Стоило направить группе предписание о необходимости демонтажа и предоставить им возможность самостоятельно убрать кубы», – сказала она.

Изъятие кубов

В то же время Бабушкина заявила, что «хотела бы предостеречь граждан от выдачи своих паспортных данных, чтобы их не использовали ни для чего другого». Напомним, что инициативная группа зарегистрирована заксобранием. Теперь, если до 11 сентября они соберут 10 тысяч подписей, и все они будут признаны качественными, тогда группа сможет внести свой законопроект в заксо.

Самих сборщиков подписей на этой неделе судили. Один из членов инициативной группы, депутат ЕГД Андрей Пирожков, был оштрафован на 20 тысяч рублей. Правоохранители приравняли сбор подписей к пикету.

Закон недели: у Екатеринбурга забрали полномочия по здравоохранению

На этой неделе заксобрание Свердловской области собралось в последний раз до октября. Депутаты единогласно приняли областной закон, по которому областному Минздраву передали городское здравоохранение Екатеринбурга. Уже в 2020 году начнутся мероприятия по передаче 23 муниципальных учреждений здравоохранения в госсобственность области, вместе с закрепленным за ними имуществом и штатом сотрудников. Принятие закона потребует дополнительных 723 млн рублей на проведение реорганизации.

Тренд недели: подготовка к школе

На этой неделе замгубератора Свердловской области Павел Креков рассказал, как начнется учеба в школах в сентябре. Главное – это будет реальное, а не виртуальное обучение, кабинеты будут обрабатываться хлоркой и спиртом, но линеек, вероятно, не будет. «По школам есть четкий алгоритм. Первое – плановый вход в здание. Весь контингент должен быть распределен, чтобы не было толпы. Кто-то [заходит] в это время, через десять минут следующие, и так далее. Надо будет заранее выходить из дома, чтобы толкучки у двери не было. Термометрия обязательная, все школы покупают термометры, дезобработка кожи, расспросы, кто как себя чувствует, после, соблюдая дистанцию, [дети] проходят в кабинеты, где соблюдая дистанцию, учатся», – сообщил Креков.

В школах Свердловской области перед началом нового учебного года пройдут обязательные тренировки по обеспечению эпидемиологической безопасности. Тренировки пройдут без участия детей, только для педагогов. Особое внимание будет уделено разведению потоков учеников и составлению графиков их прибытия в школу, прохождению термометрии и медосмотра, дезинфекции, социальной дистанции в классах, максимальному отказу от перемещения детей между кабинетами.

Креков также сообщил, что учителей будут прививать от коронавируса одними из первых – наряду с медработниками.

Фото недели: вступительный экзамен в офлайне

Несколько дней назад в Екатеринбургском театральном институте начался первый после двух онлайн-туров личный смотр абитуриентов. Поступать на актерское мастерство в этом году приехали не только бывшие школьники, но и студенты вузов и ссузов далекого от искусства профиля – на отбор пришли, например, учащиеся строительного техникума и юридического университета. Еще одна особенность этого года – широчайшая география поступающих: есть ребята из Крыма, есть – с Дальнего Востока. Эта приемная кампания наверняка запомнится и педагогам ЕГТИ, и абитуриентам – из-за ограничительных мер. Для мастеров они стали настоящей головной болью, ведь первые два тура отбора пришлось проводить удаленно – просматривая видеоролики. Для абитуриентов, напротив, возможности расширились: в этом году педагоги отмечают, что заявки поступали из самых разных уголков России.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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