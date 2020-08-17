Схимонах Сергий снова проигнорировал суд по собственной апелляции

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) опять не пришел на судебное заседание, касающееся его самого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Верхнепышминском городском суде рассматривается жалоба адвоката Сергия Светланы Герасимовой на решение мирового судьи от 7 июля, которым схимонах был оштрафован на 90 тысяч рублей. Сначала заседание было назначено на 3 августа, но судья отложила его, поскольку сам Сергий не явился. Однако сегодня она сочла возможным рассмотреть дело в его отсутствие. Сейчас адвокат доказывает, что сам Сергий никаких роликов в интернет не заливал и умысла на их распространение не имел. Кроме того, она утверждает, что нельзя считать заявления, сделанные Сергием, заведомо недостоверными, а также считает, что проповедь священника никак не может угрожать общественной безопасности.

Напомним, 7 июля схимонах Сергий (в миру – Николай Романов) был признан виновным в распространении недостоверной информации, ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Он должен выплатить штраф в 90 тысяч рублей. В суде рассматривалось только одно его видеовыступление, где он отрицает коронавирус, от 25 апреля, хотя роликов с подобными заявлениями в сети много.

Верхняя Пышма, Евгения Вирачева

Верхняя Пышма. Другие новости 17.08.20

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