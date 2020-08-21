В центре Екатеринбурга появился стрит-арт с изображением Навального с подорожником (ФОТО)

В Екатеринбурге появился нелегальный стрит-арт – портрет Алексея Навального с приложенным ко лбу подорожником. Наклейки на стене дома по улице Малышева сегодня утром заметили прохожие.

Напомним, Алексей Навальный сейчас находится в глубокой коме с симптомами отравления. Накануне утром российскому оппозиционеру стало плохо в самолете. Его срочно доставили в реанимационное отделение больницы Омска. Что случилось с политиком, до сих пор неизвестно.

В нескольких городах России вчера прошли акции в поддержку Навального. В Екатеринбурге также готовятся одиночные пикеты, рассказал «Новому Дню» координатор городского штаба Навального Алексей Гресько. «У нас каждый решает индивидуально, выходить или нет. Организованной акции не будет», – сообщил он.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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