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Понедельник, 24 августа 2020, 15:26 мск

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В Екатеринбурге из-за коронавируса перенесли фестиваль документального кино

Фестиваль документального кино «Россия», ежегодно проходивший в Екатеринбурге в начале осени, перенесли на конец ноября.

«Многие коллеги переносят запланированные ранее фестивальные показы на онлайн-площадки, – заявил в своем обращении директор фестиваля Георгий Негашев, его слова приводит официальный сайт администрации города. – Мы не хотели бы следовать этим путём: наш фестиваль зрительский, и его главные преимущества – полные залы, возможность общения режиссёров с публикой, живые дискуссии и обмен мнениями. Поэтому мы оставляем офлайн-формат и переносим время проведения. Очень надеемся, что за это время карантинные меры будут отменены. Тогда мы сможем принять в Екатеринбурге участников из разных городов и стран, показать их фильмы нашей публике».

Сейчас дирекция фестиваля проводит отбор фильмов для двух конкурсов: общеэкранного и телевизионного кино. К участию допускаются документальные фильмы, которые были созданы в России не ранее 1 января 2019 года. Заявку можно оставить на официальном сайте фестиваля до 10 сентября 2020 года.

Как уже сообщал «Новый День», Евгений Куйвашев, вернувшийся сегодня из отпуска, продлил ряд ограничительных мер еще на неделю.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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