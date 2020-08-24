Куйвашев вышел из отпуска и обновил указ об антиковидных мерах

Губернатор Евгений Куйвашев, который сегодня вышел из отпуска, внес очередные изменения в свой указ о мерах про профилактике распространения Covid-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперштабе, губернатор не сделал никаких новых послаблений, только продлил до 31 августа режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Напомним, за время отсутствия Куйвашева его первый заместитель Алексей Орлов ослабил режим дважды. 10 августа он разрешил групповые занятия в фитнес-центрах (не больше 20 человек в группе) и увеличил численность зрителей на массовых спортивных и культурных мероприятиях – с 10% до 30% от вместимости объекта, где проводится событие. А 17 августа Орлов разрешил работу ресторанов, кафе, столовых, бистро и других заведений общепита в привычном формате. Также он разрешил работать с 50-процентоной загрузкой детским садам и другим организациям, оказывающим услуги по дневному уходу за детьми.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.08.20

Сектант, обвиняемый в убийстве сына, останется в СИЗО. / В 90% случаев туроператорам удалось убедить туристов не идти в суд из-за сорванных пандемией туров. / Без прямых вылетов из Кольцово спрос на Турцию в Екатеринбурге остается низким. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»