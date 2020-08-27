На Среднем Урале от коронавируса скончались еще три человека

В Свердловской области от коронавируса за последние сутки скончались три человека, таким образом, вирус уже унес жизни 435 уральцев. Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации, Covid-19 подтвердился еще у 119 человек, всего заболевших с начала пандемии – 24 839.

На протяжении августа в регионе наблюдается снижение ежедневно регистрируемых новых случаев коронавируса. При этом власти официально подтверждают, что тестируют только контактных первого уровня, и то – лишь на 8-10 день, и только тех, у кого есть симптомы ОРВИ. «Новый День» накануне сообщал о студентке, которую отказались тестировать после того, как коронавирус обнаружился у ее соседки, – девушки проживают в одной комнате.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.20

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