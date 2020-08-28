Санврачи советуют бабушкам и дедушкам не встречать внуков из школы

Бабушкам и дедушкам старше 65 лет рекомендуется не провожать внуков в школу и не встречать их.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила на пресс-конференции начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков областного Управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева. «Ограничения для пожилых людей в нашей области еще действуют, поэтому родителям школьников следует подумать о том, чтобы бабушек и дедушек пока не задействовать», – сказала она.

Напомним, 24 августа губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет, пока – до 31 августа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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