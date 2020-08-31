Работающие пенсионеры завтра выйдут с самоизоляции

Сегодня, 31 августа, в Свердловской области последний день, когда, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева от 24 августа, люди 65 лет и старше должны находиться на самоизоляции.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, если до конца дня не будет подписан новый указ, то с 1 сентября это ограничение снимается.

Из этого следует, что пожилые люди, которые еще не вышли на пенсию, снова вернутся на свои рабочие места. Это касается в том числе педагогов и медработников. Например, в одной из екатеринбургских школ «Новому Дню» рассказали, что пожилые учителя начнут работать, если им не продлят ограничительный режим. Правда, добавили в учебном заведении, таких возрастных педагогов у них всего два или три. В горздраве Екатеринбурга уточнили, что ждут, будет ли сегодня новый указ от губернатора, и решения будут приниматься в зависимости от этого.

Напомним, только в прошлую пятницу утром представители Роспотребнадзора обратились к родителям школьников с рекомендацией не просить бабушек и дедушек встречать внуков из школы, чтобы не подвергать их опасности заражения коронавирусом. Но уже вечером губернатор Евгений Куйвашев подписал очередной указ, в котором о продлении самоизоляции для лиц 65+ ничего сказано не было.

Отметим, в Москве пожилых людей выпустили с карантина еще в июне, в Подмосковье – неделю назад.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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